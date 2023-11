The Forest Cathedral est sorti sur PS5

Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

DDT DTC

Déjà disponible sur PC et Xbox Series, The Forest Cathedral est un thriller environnemental dans lequel vous devez aider la scientifique Rachel Carson à quitter une île. Cette scientifique à l'origine d'un dangereux pesticide se retrouve en effet coincé en pleine nature et va devoir comprendre comment faire amende honorable et se reconnecter avec la Nature pour trouver la paix.Le jeu est une réécriture imaginée de la vie de Rachel Carson, vraie scientifique à qui l'on doit l'invention du DDT qui a fait des ravages dans le monde et qui, dès les années 50, a changé de carrière pour se consacrer à la protection de l'environnement.Des puzzles en 3D et 2D vous attendent. Le jeu vient de sortir sur PS5.