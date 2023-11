Disco Simulator s'offre une démo dès le 13 novembre

Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Staying alive

On vous le rappelle, vous allez pouvoir jouer les cailleras bling-bling dans Disco Simulator, puisque le jeu vous permettra de prendre les commandes d'une boîte de nuit. De sa construction à son exploitation, il vous faudra tout gérer : décoration, recherche de personnel, soirées à thème, invitations de stars, concerts... sans oublier la drogue, les putes, l'alcool et j'en passe. Enfin, je crois, hein, parce que c'était comme ça dans les années 70.Le jeu est développé par Games Incubator et édité par Playway.Une démo, sous forme de prologue (donc une sorte d'introduction au jeu) sortira le 13 novembre sur Steam . Elle sera bien évidemment gratuite.Faites-moi plaisir, embauchez-moi comme videur.