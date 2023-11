Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Du rogue et des cartes

Après quelques mois en accès anticipé, le jeu Shattered Heaven est sorti en version finale, sur PC, via Steam . Pour rappel, nous l'avions testé cet été et le résultat était plutôt concluant, pour qui aime le genre. En effet, Shattered Heaven est un roguelite narratif qui utilise des decks de cartes, avec des composantes de RPG et de dungeon crawling. Il est développé par Leonardo Production.Quant à l'histoire, c'est un monde Dark Fantasy fait de trahisons, de dieux mourants, de malédictions et de punitions divines, qui va être influencé par vos décisions et les cartes que vous avez en main. De nombreux embranchements scénaristiques sont prévus.Le jeu vous entraînera dans des donjons définis de manière aléatorie. Graphiquement, il se présente en style cartoon 2D.