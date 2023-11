Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Born to be wild

Deux ans après sa sortie sur PC, le jeu Motorcycle Mechanic Simulator 2021 débarque sur Xbox, en gardant le même nom histoire de faire déjà daté... Notez que le jeu est aussi sorti sur Nintendo Switch il y a un moment.Créé par le studio polonais Play2Chill, le jeu est édité par Ultimate Games. Il est donc disponible sur Xbox One et Xbox Series.Le jeu vous propose de bosser sur des bécanes, en qualité de garagiste. Vous allez monter, réparer, customiser, améliorer des motos, en utilisant d'innombrables pièces d'innombrables marques disponibles dans le jeu. Plus de 400 types de pièces sont proposés.