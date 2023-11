Urbek City Builder est sorti sur PS5

Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu en béton

Sorti à l'été 2022 sur PC, puis au printemps sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, le jeu Urbek City Builder est désormais accessible sur PlayStation, à savoir la PS4 et la PS5, via le PlayStation Store.Développé par RockGame S. A., le jeu vous propose de construire une ville, en faisant attention à ses ressources et en s'occupant de tous les besoins de vos habitants. Il faudra donc gérer la nourriture, l'énergie ou encore les matériaux de construction, mais aussi les services proposés (éducation, hôpitaux, loisirs...).Vous pourrez choisir dans quel environnement la créer, avec des ressources proches en eau, bois... ou non.A vous de voir si vous êtes plutôt petit village ou ville avec essentiellement des maisons individuelles, ou grosse métropole avec plein d'immeubles...