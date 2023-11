Last Train Home : une histoire d'hommes

Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une dure lutte

Il sortira le 28 novembre sur PC, via Steam . Une démo est disponible.

Mélange d'images tirées du jeu et de scènes avec des acteurs, la nouvelle vidéo du jeu Last Train Home met l'accent sur les hommes, les soldats, leur vie, leur quotidien, leurs blessures... et toute la problématique de vie en société militaire.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel (RTS) dans lequel vous incarnerez un commandant de la Légion tchécoslovaque juste après la Première Guerre Mondiale, dont les soldats sont piégés en pleine guerre civile russe.Un jeu inspiré de l'Histoire de la République Tchèque, et pas forcément ses meilleures heures ni ses plus glorieuses. Un jeu à l'ambiance lourde, mais qui est particulièrement prometteur. Il est développé par Ashborne Games et édité par THQ Nordic.