Electrician Simulator est sorti sur PS4 et PS5

Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ouatzefeuque

Si vous avez toujours rêvé de mettre les doigts dans les prises, de manger du câble électrique et de voir si un chat, ça résiste à du 220 volts, le jeu Electrician Simulator est fait pour vous.Il vient de sortir sur PS4 et PS5, via le PlayStation Store.Vous allez pouvoir changer des ampoules, installer de nouvelles lignes électriques, réparer des tableaux électriques, poser de nouvelles prises, mais aussi des appliques ou des lustres...Différentes missions seront proposées et vous pourrez aussi bricoler peinard dans votre garage.C'est votre femme qui sera contente de vous voir jouer à ça, alors que ça fait six mois qu'elle vous demande de réparer cette putain de lampe dans la cuisine.