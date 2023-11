Wartales, le RPG tactique, est sorti sur Xbox

Publié le Vendredi 10 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Guerre épaisse

Sorti en avril dernier sur PC, Wartales est désormais disponible sur Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, le jeu est un RPG tactique en monde ouvert dans lequel vous allez diriger un groupe de mercenaires.En quête de gloire et d'argent, vous allez explorer le monde d'Edoran, ravagé par la peste et où d'innombrables créatures telles que des pestiférés zombis ou animaux sauvages n'attendent qu'une chose : vous trucider.Les combats se font au tour par tour et bien entendu, chaque personnage de votre groupe aura des capacités spécifiques, à utiliser au mieux durant les affrontements.