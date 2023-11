- Berzerk: Recharged est sorti

Publié le Vendredi 10 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

A deux, c'est mieux

Atari vient de sortir Berzerk: Recharged sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Il s'agit d'un reboot d'un vieux titre Atari sorti sur borne d'arcade en 1980 et sur Atari 2600 ensuite.Atari s'est lancé dans l'idée de redonner vie à ses vieux hits des années 80.Berzerk: Recharged, l'un des premiers run and gun, vous oblige à combattre des robots dans un labyrinthe dont il faudra trouver la sortie. Et rapidement parce qu'Evil Otto, sorte de Smiley très méchant, est bien décidé à traquer les joueurs pour les tuer. Et Evil Otto peut traverser les murs et ne peut pas être vaincu.Le jeu peut, cette fois, être joué en coop à deux.