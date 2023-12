Le jeu de gestion Pixel Cafe est disponible sur PC et consoles

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Espresso

Entre jeu de gestion et roman graphique, Pixel Cafe vient de sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Le jeu est signé Baltoro Games.Vous allez découvrir l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un café. Vous devrez gérer sa carrière, lui permettre de s'améliorer dans son travail, mais aussi gérer son quotidien, rencontrer des gens, se faire des amis... Le jeu raconte surtout les difficultés du passage à l'âge adultre.Et ça ne se déroule pas n'importe où ni n'importe quand puisque Pixel Café vous emmène à Karstok, une ville de l'est à l'ambiance post-soviétique, toujours fortement influencée par la période guerre froide...