PlayStation Plus : Les jeux du mois de dÃ©cembre

Publié le Jeudi 30 novembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Bof bof

Lego 2K Drive (PS4, PS5)

PowerWash Simulator (PS4, PS5)

Sable (PS5)

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 5 décembre :