Le jeu d'aventure Orten Was The Case est sorti

Publié le Jeudi 30 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Rewind & encore

Jeu de puzzles et d'aventure, Orten Was the Case est développé par Woodhill Interactive. Il vient de sortir sur PC, via Steam, mais aussi sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Il est vendu dans les 15 €.Vous allez découvrir l'histoire de Ziggy. Ziggy se réveille un matin avec une étrange marque sur la main. Quelques minutes plus tard, Orsen, la banlieue dans laquelle il vit, explose. Pris dans une boucle temporelle dans laquelle sa banlieue explose systématiquement, Orten va tenter de sauver le monde, tout simplement.Un petit jeu indé dessiné la main, avec une ambiance bien particulière. Ça vous tente ?