El Dorado: The Golden City Builder s'offre un playtest

Publié le Jeudi 30 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Après un premier Playtest en juin dernier, El Dorado: The Golden City Builder s'en offre un nouveau sur Steam . Ce Playtest est disponible dans 13 langues différentes, dont le Français. Autant en profiter, vu qu'en plus, c'est gratuit.Signé Gameparic Studios, El Dorado: The Golden City Builder est un city builder (comme c'est étrange) qui se déroule dans l'Amérique du Sud, à une époque où les peuples de type Aztèques et Mayas régnaient en maîtres et sacrifiaient bien plus d'esclaves à leurs Dieux que de poulet alors que, franchement, le poulet c'est meilleur.Il vous faudra conquérir la Péninsule du Yucatán et développer votre cité jusqu'à obtenir le titre de Cité d'Or. Pas mystérieuse, toutefois, parce que le grand condor, ça n'existe pas, alors que le grand con d'or, sans doute que si. Vous pourrez annexer les cités ennemies pour multiplier vos ressources, mais aussi vous marrer en sacrifiant plein de monde.