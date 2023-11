Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

A l'heure ?

Il est enfin là ! Le jeu de stratégie et de gestion en temps réel Last Train Home est sorti sur PC, via Steam . Vous allez enfin pouvoir mettre la main dessus.Pour rappel, vous incarnerez un commandant de la Légion tchécoslovaque juste après la Première Guerre Mondiale, dont les soldats sont piégés en pleine guerre civile russe. Alors que la Révolution Russe bat son plein, vous allez plonger en pleine tragédie, durant les grandes heures de l'Histoire de la République Tchèque, qui comptent aussi parmi les plus sombres et les plus terribles.Le jeu est développé par Ashborne Games et édité par THQ Nordic. Une nouvelle vidéo est sortie. Notre test arrive dès qu'on a un moment pour l'écrire. Parce que bon, pour un jeu sur un train, c'est normal qu'il y ait du retard.