- Le jeu de café à animaux, Calico, est disponible sur PS4 et PS5

Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On peut les manger ?

Calico est un jeu d'aventure et de simulation qui vous place dans la peau d'un gérant de café à animaux. Déjà disponible sur PC, Nintendo Switch et Xbox Series, Calico vient de sortir également sur les consoles Playstation 4 et Playstation 5Vous allez donc gérer votre café, sa déco, ses recettes, faire en sorte que les clients soient choyés... le tout en caressant un raton-laveur, ou en gratouillant les oreilles d'un lapin, sans oublier des chiens, des renards, des pandas roux et des chats, bien entendu.Le jeu est signé Whitehorn Games et Peach Keeny Games.