Last Train Home, une nouvelle vidéo !

Publié le Mardi 28 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gare au train

Et c'est encore une vidéo que nous livre Ashborne Games, le développeur et THQ Nordic, l'éditeur, du jeu The Last Train Home. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel (RTS) dans lequel vous incarnerez un commandant de la Légion tchécoslovaque juste après la Première Guerre Mondiale.Il s'intéresse à un des plus importants faits de l'Histoire de la République Tchèque, et une des plus tragiques également. Vous allez découvrir des soldats piégés en pleine guerre civile russe, voyageant en train..Une nouvelle vidéo a été diffusée, à nouveau mélange d'images tirées du jeu et de scènes avec des acteurs, qui cette fois met la gare au coeur de l 'histoire.