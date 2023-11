L'Euro 2024 arrive dans EA Sports FC 24

Publié le Lundi 27 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On vous rappelle que ce n'est plus FIFA

Jack Grealish - Angleterre

Ousmane Dembélé - France

Federico Chiesa - Italie

Florian Wirtz - Allemagne

Virgil Van Djik - Pays-Bas

Alvaro Morata - Espagne

FIFA 24 qui ne s'appelle plus FIFA 24 parce qu'Electronic Arts n'a pas renouvelé son partenariat avec la FIFA et donc maintenant, c'est EA Sports FC 24, s'enrichira prochainement d'une grosse mise à jour l'été prochain.Electronic Arts a en effet annoncé l'arrivée, pour la compétition, d'une mise à jour UEFA Euro 2024. Avec toutes les équipes de l'Euro, tous les joueurs de l'Euro et la possibilité de faire la compétition réelle ou de créer la sienne.Oui, parce que l'Euro, c'est l'UEFA, pas la FIFA, donc là, ils ont les droits.En tout cas, pour fêter ça, les joueurs obtiendront l'un des footballeurs stars d'Europe en tant qu'Élément Joueur Ultimate Team non transférable à partir du 18 décembre. Ils recevront l'un de ces joueurs :