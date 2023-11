- Jusant, un jeu d'escalade qu'il est bien

Publié le Lundi 27 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Alors achetez-le

Oui, je sais, je suis à la bourre parce que je devrais vous avoir depuis quelques temps déjà publié le test de Jusant, un jeu d'escalade signé Don't Nod. Et un bon jeu, au demeurant. Mais je suis débordé, pas le temps, pas l'occasion, pas... pas bien, je sais, je sais...En tout cas, Jusant est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series.Il vous permet d'incarner un personnage qui cherche à grimper au sommet d'une immense montagne, accompagné d'une petite créature aux pouvoirs magiques.Outre de l'escalade, vous pourrez explorer divers endroits, comme des villages abandonnés, à le recherche de réponses sur une civilisation disparue.Un accolade trailer, histoire de vous rappeler que le jeu est dispo et qu'il est top, a été publié.