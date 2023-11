La nouvelle PlayStation 5 est disponible

Publié le Vendredi 24 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pour le Black Friday ?

La stratégie marketing de Sony m'étonnera toujours... aujourd'hui, jour du Black Friday, la nouvelle PS5 est disponible dans les rayons.Alors que la "vieille" PS5 est en promo un peu partout, avec des réductions allant parfois jusqu'à -25% (on la trouve en version Standard à 420 € en cherchant bien), la nouvelle PS5 "slim" débarque dans les étals.Une PS5 "slim", plus petite,proposée comme la précédente en deux modèles. Un premier avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD amovible et un disque SSD de 1 To. Un autre sans lecteur disque, mais il sera toujours possible d'en ajouter un ensuite.La nouvelle PS5 se présente avec un volume réduit de plus de 30% et un poids réduit de 18% (24% pour le modèle sans disque).La PS5 avec lecteur est lancée à 549,99 €.Le modèle sans lecteur est proposé à 449,99 €.Le lecteur à rajouter au second modèle est proposé à 119,99 €.