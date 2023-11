- Gerda : A Flame in Winter sort en boîte

Publié le Vendredi 24 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va faire beaucoup de monde sur le dancefloor

RPG narratif inspiré de faits réels, Gerda: A Flame in Winter se déroule au Danemark, durant la Seconde Guerre Mondiale. Le jeu est développé par le studio danois PortaPlay et édité par Dontnod. Il vient de sortir en boîboîte sur Nintendo Switch, un an après sa sortie en version numérique. Il est proposé avec, en goodies, des cartes postales et un marque-page.Le jeu raconte l'histoire de Gerda, une infirmière, dans son petit village de campagne du Danemark. Le pays est sous occupation allemande. Elle va tout faire pour sauver ses proches face à la barbarie nazie. Exploration, dialogues, gestions des ressources sont au coeur du gameplay, alors que chaque décision aura une incidence sur le déroulement du scénario.Le jeu est distribué par Microids.