- Honeycomb: The World Beyond, survie en planète inconnue

Publié le Vendredi 24 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Naked and afraid ?

Développé par un studio polonais, Frozen Way studio, le jeu Honeycomb: The World Beyond débarquera au troisième trimestre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un jeu de survie dans lequel vous allez incarner un pionier qui débarque sur la planète Sota7 et qui va devoir l'explorer. Il va falloir étudier sa faune et sa flore, en découvrir tous les secrets et tenter de rester en vie, bien évidemment. Vous y trouverez peut-être la solution pour sauver l'écosystème de la Terre...Vous pourrez construire votre base et l'aménager comme bon vous semble, tenter de faire des expériences sur les plantes et des croisements sur les espèces animales...Le jeu est à découvrir en vidéo.