- Space for Sale dévoile son coop

Publié le Jeudi 23 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

BTP in the sky

Space for Sale est un jeu développé par Mirage Game Studios, un studio suédois, et il sortira sur PC au prix de 29,99 €.Dans le jeu, vous allez voyager dans des planètes inconnues, avec votre bâton et votre armure. 3 planètes sont à découvrir, en coop deux pour plus d'efficacité. A vous de voir si vous jouerez en duo ou si vous irez chacun de votre côté pour couvrir plus de terrain.Il faudra aussi réussi à coloniser les planètes et construire des bâtiments..