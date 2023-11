Garden Life: A Cozy Simulator sortira en février

Publié le Jeudi 23 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plantez votre petite graine

Nacon et Stillalive Studios sortiront Garden Life le 22 février 2024. Il sortira sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Une version Nintendo Switch sortira plus tard dans l'année.Il s'agit d'un jeu de jardinage dans lequel vous allez devoir choyer vos plantes, respecter leur cycle de croissance et leur rythme, gérer luer survie face aux aléas météo...Vous aurez un grand choix de plantes tels que des fleurs, des arbres, des plantes grimpantes, des arbustes... mais aussi des objets de décoration.Une nouvelle vidéo a été diffusée.