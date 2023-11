Growth, un jeu de stratÃ©gie et puzzles sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 23 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'abeille fait bzzzzz et le canard fait coin-coin et...

Edité par Publisher Assemble Entertainment et édité par VoodooDuck. Explore, un studio allemand, Growth sortira sur Nintendo Switch le 1er décembre prochain. Il s'agit d'un "jeu de puzzles relaxant avec des éléments légers de stratégie, "dixit les développeurs.Déjà sorti sur PC, Growth vous permet d'explorer de nouvelles contrées et de rencontrer de nouveaux animaux qui, grâce à leurs spécificités, vous permettront d'aller encore plus loin... Ce jeu présenté en grille de cases hexagonales vous offrira la possibilité de rencontrer 8 espèces (abeilles, cerfs, canards...) sur 9 types de terrain.Le monde est généré de manière aléatoire.