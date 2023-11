Suicide Squad: Kill the Justice League se paye Harley Quinn

Publié le Mercredi 22 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi j'aimerais bien

Suicide Squad: Kill the Justice League est attendu pour le 2 février 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, après plusieurs retards et reports.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action signé Rocksteady, en vue extérieure. Vous allez pouvoir incarner Harley Quinn (alias Dr Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Captain Boomerang (alias Digger Harkness) et King Shark (alias Nanaue), tous lancés via la Suicide Squad dans une mission improbable à travers Metropolis pour sauver la Terre et vaincre les super-héros DC, la Justice League.Une nouvelle vidéo mettant l'accent sur le personnage d'Harley Quinn a été dévoilée.