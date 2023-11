Le Metroidvania Worldless est disponible

Publié le Mercredi 22 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plutôt bleu ou plutôt jaune ?

Worldless est désormais disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4 et PS5. Il s'agit, pour rappel, d'un jeu de combat qui propose de l'action en temps réel et au tour par tour, présenté comme un Metroidvania par les développeurs.Vous allez découvrir un univers mystérieux dans lequel deux entités s'affrontent. Les deux entités ont des buts radicalement opposés, entre recherche de vertu, volonté de disparition, nature polarisante, zones abstraites et recherche de la transcendance.Entre RPG, plateformes, combats, le jeu devrait vous plonger dans un univers onirique et original. En tout cas, visuellement, ça a quelque chose.