Uzzuzzu My Pet: Golf Dash, un jeu de golf tout mimi

Publié le Mardi 21 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit trou ?

Des petits animaux tout mimis, qui jouent au golf. Voilà le thème de Uzzuzzu My Pet: Golf Dash qui sortira sur Nintendo Switch le 1er décembre prochain.Signé Reddeer Games, le jeu proposera quelques 70 trous originaux parfois dans des environnements délirants. Vous pourrez jouer Boo le petit chien, Tara la féline, Kung le Golden Retriever ou Tawill le chat persan.Le jeu se veut très familial et avec une ambiance festive et rigolote, à découvrir en vidéo.