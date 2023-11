Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin est sorti

Publié le Lundi 20 novembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Une bonne petite Ghur lutte

Développé par Frontier Developments, Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin vous fait voyager sur Ghur, terres sauvages dans lesquelles les forces de l'Ordre envoient les champions célestes reforgés connus sous le nom de Stormcast Eternals pour reconquérir le royaume. Ils doivent faire face à la faction Orruk Kruleboyz et espérer trouver la source de pouvoir arcanique capable de les protéger.Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin est un jeu de stratégie en temps réel qui vient de sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et Epic Games Store.C'est le premier RTS basé sur l’univers de Warhammer créé par Games Workshop. Il propose quatre factions, un mode campagne en solo, un mode multijoueur en 1v1 et 2v2, un Mode Conquête pour du solo rejouable, un mode éditeur de cartes et un outil de personnalisation d'armée.Il est proposé au prix de 59,99 € pour l'édition standard, 69,99 € pour l'édition Deluxe et 79,99 € pour l'édition Ultime.