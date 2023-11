Arizona Sunshine 2 se dévoile via un showcase

Publié le Lundi 20 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Zombie VR

Mode coopération cross-platform, campagne coopérative à 2 joueurs et mode Horde à 4 joueurs ont été dévoilés lors d'un showcase dédié au jeu Arizona Sunshine 2. Ce jeu VR sortira le 7 décembre, sur PC et PS.Signé Vertigo Games et édité par Plaion, le jeu vous emmène dans un monde post-apo ravagé par les zombies. Avec, pour plus de réalisme, des mains sans bras qui tiennent des armes très bizarrement.Pas certain, toutefois, que ça vaille le coup de vous offrir un équipement à 1000 boules juste pour vous enfermer la tronche dans un casque et tuer du zombie.A vous de voir. Et pour vous faire une idée, voilà pas mal de séquences de gameplay du jeu :