Arma Reforger est sorti en version 1.0

Publié le Lundi 20 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'exigence de la guerre

Après plusieurs mois en version Early Access sur PC ou en version Game Preview sur Xbox, le jeu Arma Reforger est désormais disponible en version 1.0.Bohemia Interactive a annoncé la sortie de son jeu de guerre. Il se déroule à l'époque de la Guerre Froide. Les joueurs peuvent choisir l'un des deux camps proposés et se lancer dans le conflit. Deux modes de jeu multijoueurs sont disponibles. Ils se déroulent sur les îles Everon et Arland dans le mode conflit. Outre le combat, ce mode met l'accent sur la sécurisation et la redistributions des biens et des équipements.Dans le mode Combat Ops, il est possible de jouer en solo ou en coop contre l'IA.Les équipements sont tirés des armées soviétiques et américaines des années 80.