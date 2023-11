- Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres dévoile ses monstres

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ils sont tout mimiiiiiii

Square Enix met le paquet cette semaine sur son jeu Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de collection dans lequel vous allez pouvoir capturer quelques 500 monstres, les apprivoiser et les synthétiser.Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres racontre l'histoire de Psaro, un prince démon maudit, incapable de blesser les monstres. Il va donc devoir en devenir le maître. Les joueurs pourront contrôler et recruter des monstres qui deviendront alors des alliés et qui serviront à combattre.Le jeu vient de s'offrir une nouvelle vidéo qui met l'accent sur les monstres.