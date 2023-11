- Jagged Alliance 3 est sorti sur PlayStation et Xbox

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Du tout bon

Jagged Alliance 3 Console Edition est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et on vous le rappelle, c'est un excellent jeu, comme vous pouvez vous en rendre compte sur notre test paru cet été Jagged Alliance 3 est proposé au prix de 59,99 € sur consoles (44,99 € sur PC) et il est crossplay, à savoir que vous pouvez jouer avec n'importe quel joueur, quelle que soit la plateforme qu'il utilise.Le jeu a été repensé, au niveau des contrôles pour être jouable facilement à la manette. Il s'agit d'un jeu de stratégie dans lequel vous dirigez des escouades de mercenaires au travers du pays du Grand-Chien. Votre objectif sera de libérer le président, enlevé par les troupes du Major, un chef de guerre à la tête d'un coup d'Etat.