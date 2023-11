- Flashback 2 est sorti !

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour les vieux

Flashback 2 vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sortira plus tard, au printemps prochain, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le premier opus, sorti en 1992, est l'un des jeux cultes - et l'un des jeux phares - de l'Histoire du jeu vidéo. 31 ans après, donc, il revient dans un nouvel opus. Certains développeurs du jeu d'origine sont de retour, comme le créateur Paul Cuisset, mais aussi le Game Designer Thierry Perreau ou encore Raphaël Gesqua, le compositeur.Il s'agit d'une suite directe proposant la suite des aventures de Conrad B. Hart, le héros du premier jeu. Après avoir vaincu le cerveau-maître dans le premier opus, Conrad doit repartir affronter les morphs. Il va tenter de sauver Ian, son ami, qui vient de se faire kidnapper...On va vous tester ça dès que possible.