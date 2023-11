ASMR Food Experience, plus qu'un jeu de cuisine, une sensation

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Top Chef

ASMR Food Experience est, à la base, un jeu comme on peut en voir des dizaines : vous allez devoir gérer votre restaurant, servir les clients, faire attention à le maintenir propre, vous occuper de la déco, des espaces verts, bref, un jeu de gestion comme il en existe tant.Mais surtout, ASMR Food Experience, c'est expérience visuelle et auditive. Les sons sont particulièrement importants. Le son de la porte qui s'ouvre, de l'eau qui bout, de la tranche de saumon qui frétille dans la poêle, du couteau qui tranche, du vin qui se déverse dans le verre...Le jeu débarque en playtest (en anglais mais la version finale sera en français) très prochainement. Vous pouvez vous inscrire via le site Steam Les développeurs vous promettent quelque chose de totalement inédit...