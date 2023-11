Super Mario RPG sort demain sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le vieux de la vieille

Super Mario RPG est sorti sur Super Nintendo en 1996, uniquement au Japon et en Amérique du Nord. Il ressort 27 ans après, sur Nintendo Switch.Plus qu'un portage, il s'agit d'un remake avec de nouveaux graphismes et traduit pour la première fois en français. De nouvelles possibilités sont ajoutées au jeu, comme des actions en trio durant les combats.Mario, Bowser, Peach, mais aussi Mallow et Geno seront de la partie dans ce jeu où notre moustachu préféré (après le motard des Village People) doit faire équipe avec ses amis pour lutter contre le gang de Forgeroi et récupérer les 7 étoiles disparues dans le but de réparer la route des étoiles.