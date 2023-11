Le MaÃ®tre du Donjon de Naheulbeuk est disponible sur PC

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Dungeon Keeper

Jeu de gestion de donjons, Le Maître du Donjon de Naheulbeuk est disponible sur PC, via Steam, Gog ou Epic Games Store. Il est proposé au prix de 24,99 € (hots petite réduction durant une semaine). Les versions Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 sont prévues et sortiront l'année prochaine.Le jeu permet, à la manière d'un Dungeon Keeper sorti dans les années 90, de construire, gérer et défendre un donjon. Dans l'univers de la célèbre série Le Donjon de Naheulbeuk, à l'humour si particulier.Le but est de créer le donjon le plus maléfique possible, ce qui vous rapportera des points de réputation. Il faudra le défendre en posant des pièges et en désignant des gardes, mais aussi aller péter les donjons voisins...