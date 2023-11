Planet of Lana arrive sur Nintendo Switch et PlayStation

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'attribut de Lana

Sorti au printemps dernier sur PC et consoles Xbox, Planet of Lana s'offre un petit tour sur Nintendo Switch, PS4 et PS5 dès le printemps prochain.L'occasion de revenir sur ce jeu que nous avions testé à l'époque, et qui avait fait forte impression à notre testeur.Pour rappel, ce jeu à la forte influence Ghibli, raconte l'histoire de Lana et de son animal de compagnie, Mui. Lana est native d'une planète lointaine colonisée par l'homme. Alors que celle-ci est prise d'assaut par de gigantesques machines, sa soeur est kidnappée par des robots, Lana se met en route avec Mui pour tenter de la sauver.A ne pas rater, donc.