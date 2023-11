Sonic Superstars Speed Strats, le deuxième épisode est disponible

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

I'm blue, dabadi dabada

Sonic Superstars est sorti sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 59,99 €. Vous pouvez en retrouver notre test ici . Vous vous rendrez compte que le jeu est sympathique et mérite le coup d'oeil.Sega a mis en ligne le deuxième opus de sa série Sonic Superstars Speed Strats. Des petites vidéos proposant des conseils et astuces pour jouer au jeu.Les niveaux spéciaux et les émeraudes sont à l'honneur de cette vidéo. On vous recolle aussi le premier épisode au passage, juste pour le plaisir, comme dirait Herbert.