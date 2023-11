Nintendo Indie World : de nombreux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Plein de jeux !

Shantae Advance: Risky Revolution par WayForward (2024)

Core Keeper par Pugstorm et Fireshine Games (été 2024)

On Your Tail par Memorable Games et Humble Games (2024)

Howl par Mi’pu’mi Games et astragon Entertainment (disponible)

The Star Named EOS par Silver Lining Studio and PLAYISM (printemps 2024)

Backpack Hero par Jaspel et Different Tales (disponible)

Blade Chimera par Team Ladybug/WSS playground et PLAYISM (printemps 2024)

A Highland Song par inkle (disponible)

Moonstone Island par Studio Supersoft et Raw Fury (printemps 2024)

Death Trick: Double Blind par Misty Mountain Studio et Neon Doctrine (disponible)

Outer Wilds: Archaeologist Edition par Mobius Digital et Annapurna Interactive (disponible)

Planet of Lana (printemps 2024)

Enjoy the Diner (disponible)

Heavenly Bodies (février 2024)

The Gecko Gods (printemps 2024)

Passpartout 2: The Lost Artist (disponible)

Urban Myth Dissolution Center (2024)

Braid, Anniversary Edition (30 avril 2024)

Lors d'une nouvelle présentation de ses jeux indépendants, via un Nintendo Indie World, Nintendo a révélé de nombreux nouveaux jeux à débarquer prochainement sur Nintendo Switch.De nombreux jeux ont été présentés, certains inédits, certains exclusifs à la plateforme, certains déjà sortis sur d'autres plateformes et qui vont donc être portés sur Switch...En voici la liste, et la vidéo de présentation.