Astral Ascent est sorti

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Les Chevaliers du Zodiaaaaa-aqueuuuu

Astral Ascent, le roguelite développé par le petit studio français indépendant, Hibernian Workshop, est désormais disponible en version finale.En accès anticipé depuis plus d'un an et demi, le jeu est proposé sur PC mais aussi sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.Il est proposé au prix de 24,50 €.Des centaines de sorts, personnalisables, sont à débloquer au fil de l'aventure. Les joueurs pourront alors les utiliser pour combattre les boss, inspirés des Chevaliers du Zodiaque. A chaque mort, il sera possible de modifier son personnage et les sorts, pour les rendre plus efficaces. Des modes solo et multi sont proposés et le jeu propose quelques 17 fins différentes.