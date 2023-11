Farming Simulator 22 Premium est sorti

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En solo ou en DLC

En attendant un futur épisode de la saga, Farming Simulator 22 continue d'être mis en avant par Giants, son développeur et éditeur, grâce notamment à une nouvelle version, plus complète, baptisée Farming Simulator 22 Premium.Achetable soit en version complète, soit en DLC si vous avez déjà le jeu de base, cette version Premium propose une nouvelle carte d’Europe centrale, Zielonka, de nouvelles cultures de légumes avec de nouvelles semences et des machines dédiées.Au final, l'édition Premium propose donc six cartes, sept DLC officiels et les extensions Platinum & Premium. Enfin bon, ça fait plus de tracteurs, plus de plantes, plus de boue, plus de bestiaux, bref, plus de bonnes odeurs de la campagne.