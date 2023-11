Paris Games Week 2023 : nos impressions

Publié le Mercredi 15 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Deux jours dans le monde du jeu vidéo

Durant deux jours, Théo a arpenté les couloirs de la Paris Games Week. C'est faux, en fait. Il était là la veille de l'ouverture, pour la soirée d'inauguration, avec Vincent et moi.Entre les stands visités, les coupes de Champagne à répétition que les nombreux petits fours n'arrivaient plus à éponger, Théo n'a pas réussi à suivre le rythme et ne se souvient plus de rien.La preuve, il n'en fait pas mention une seule fois dans son article.