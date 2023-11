Teardown, un casse qui casse

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va tout péter !

C'est sans doute l'un des titres les plus pourris de l'histoire des news de Gamalive, mais des fois, on manque d'inspiration, que voulez-vous...En tout cas, Teardown est un jeu dans lequel vous allez réaliser des casses. Et pour ce faire, vous allez tout péter. Le jeu, en voxel art, vous permet de tout détruire. A l'aide d'explosifs, de bulldozers ou je ne sais quoi d'autre, vous allez pouvoir détruire absolument tout, et notamment les forces de Police qui tiennent à vous arrêter.Le jeu vous laisse énormément de libertés quant à votre pouvoir d'action.Et le jeu vient de sortir sur PS5 et Xbox Series. Il est disponible depuis un peu plus d'un an sur PC, où il a remporté un très bon succès.