American Arcadia est sorti sur PC

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Loft Story

Développé par les suédois de Out of the Blue et édité par Raw Fury, American Arcadia est un escape game qui vient de sortir sur PC, Via Steam Dans le jeu, votre but est de vous échapper d'un jeu TV dans lequel vous êtes piégé. Tout se déroule dans une sorte d'années 70 rétro-futuristes, alors que le show, American Arcadia, est diffusé 24h sur 24 à la télé. Si jamais les participants perdent en popularité, ils sont condamnés à mort.Vous incarnez Trevor Hills, un participant lambda, sans charisme, qui est sans doute le prochain sur la liste. Mais il va être aidé par une technicienne de l'émission, Angela.