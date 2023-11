Welcome to ParadiZe, un jeu de zombies

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les zombies sont nos amis, il faut les aimer aussi

Eko Software et Nacon développent actuellement un jeu de zombies connu jusqu'alors sous le nom "Paradize Project". Aujourd'hui, on apprend que le jeu devient "Welcome to Paradize".Jouable en solo ou en coop, il vous permet d'évoluer dans un Open World et de créer un campement, le défendre, apprendre à combattre des hordes de zombies mais aussi... les "hacker". En effet, vous pourrez mater du zombie pour en faire vos alliés.Il suffira de capturer un zombie et de l'équiper d'un casque spécial pour qu'il vous aider ensuite à vous défendre ou qu'il vous aide dans vos tâches quotidienne sur le campement.Le jeu sortira le 29 février sur PC, PS5 et Xbox Series.