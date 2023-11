(TEST) The Invicible (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Regis n'est pas un con

Le sous-titre ne parlera très certainement qu'à certains "vieux de la vieille" qui ont connu l'époque des Nuls, mais peu importe. Il faut parfois être inclusif.En tout cas, parce que Regis est un con (mais pas dans ce jeu-là), on a longuement discuté, à la rédaction, pour savoir qui allait tester le jeu. Et il était évident que le plus con devait le faire. Restait à savoir qui était le plus con.Je peux, avec fierté, vous annoncer que j'ai gagné haut la main.Bref, j'ai testé The Invincible. Un jeu qui, pour le coup, demande quand même une certaine intelligence.