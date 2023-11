PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de novembre pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 16 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques jolies petites choses...

Teardown | PS5

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4

River City Melee Mach!! | PS4

Grandia | PS4, PS5

Jet Moto | PS4, PS5

Là-haut | PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4, PS5

PaRappa the Rapper 2 | PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 21 novembre.Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium Classics :