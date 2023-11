- House Flipper 2 débarque sur consoles en mars

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu qui fait tilt

Prévu sur PC le 14 décembre 2023, House Flipper 2 est repoussé sur consoles. Il sortira sur PS5 et Xbox Series le 21 mars 2024.Comme dans le premier opus, le jeu vous permettra de détruire (ou non) des maisons et autres bâtiments afin de les rénover et les redécorer entièrement.Le jeu proposera de construire une maison en partant de zéro dans le mode Sandbox. Bien sûr, vous retrouverez le système de contrats vous permettant de rénover divers habitations comme à l'accoutumée.Une nouvelle vidéo a été diffusée.