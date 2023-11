- Men of War II dispo en bêta

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Men of War II est désormais disponible en bêta (Playtest) via Steam . Tout ce week-end, vous pourrez accéder gratuitement et tester le jeu sur 10 cartes, 4 modes PvP paramétrables via 3 types, 2 modes PvE et 3 missions solo/coop.Pour rappel, le jeu est développé par le studio ukrainien Best Way et édité par Fulqrum Publishing, Il s'adit d'un jeu de stratégie en temps réel historique.L'occasion de faire ses preuves durant les batailles majeures des fronts Est et Ouest de la Seconde Guerre Mondiale.Le jeu final, lui, contiendra deux campagnes s'articulant entre les Alliés et les Soviets, jouables en solo ou jusqu'à 5 en multijoueurs.