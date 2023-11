- Please, Touch The Artwork 2, un jeu d'art et d'essais

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Juste un doigt ?

Original, décalé, Please, Touch The Artwork 2 est un jeu d'aventure en point'n click dans lequel vous allez aider un peintre squelette à rentrer chez lui. Il faudra, pour ce faire, visiter différentes oeuvres d'art et récupérer les objets cachés.Vous devrez voyager via les tableaux de James Ensor, célèbre peintre belge, et interagir avec, dans un système proche de "Où est Charlie ?".Le jeu sortira début 2024 sur PC, mais aussi sur iOS et Android. Il se veut facile d'accès, jouable par tous, avec notamment un système d'aide si vous vous retrouvez coincé.